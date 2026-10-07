Дамаск и Багдад почти договорились о перевозке иракской нефти в обход Ормузского пролива

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сирия вскоре может предоставить Ираку сухопутный маршрут для вывоза нефти к средиземноморскому побережью с целью дать возможность иракским поставщикам избегать Ормузского пролива, заявил исполнительный директор государственной компании Syrian Petroleum Co. Юсуф Киблави.

"Я ожидаю, что экспорт Ираком нефти на грузовиках через Сирию начнется как можно скорее, потому что соглашение между правительствами двух стран фактически достигнуто. Надеюсь, к середине октября первый караван грузовиков с нефтью прибудет в Сирию", - сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, Ирак попросил Сирию о содействии для вывоза нефти на экспорт.

По данным агентства, Ирак уже перевозит на грузовиках мазут к сирийскому порту Банияс, где его загружают на танкеры для экспорта. Также Ирак отправляет мазут и небольшие объемы нефти через Иорданию.

Киблави выразил надежду, что позднее Ирак будет отправлять в день не менее 1 тыс. грузовиков с нефтью; каждый грузовик сможет перевозить примерно 220 баррелей нефти.

Bloomberg напоминает, что проблемы с судоходством в Ормузском проливе негативно сказались на состоянии финансов Ирака, хотя за последние недели, по-видимому, общие объемы поставок энергоресурсов через пролив возросли. В сентябре иракское правительство сообщало, что посылает по различным маршрутам в день на экспорт 2,7 млн баррелей нефти, в том числе на север в порт Джейхан в Турции.