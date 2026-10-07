В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди заверил, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и планирует перекрыть несогласованные с Тегераном маршруты, сообщает FARS.

"Скоро то небольшое количество маршрутов, которое сумели создать нарушители, (...) будет заблокировано", - заявил он.

Нагди также подчеркнул, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив, и эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока законные требования Тегерана не будут выполнены.

В последние месяцы президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США полностью управляют Ормузским проливом.