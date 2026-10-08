Глава Евросовета обсудил с Зеленским открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора в четверг обсуждал с президентом Украины процесс вступления страны в Евросоюз, в том числе открытие еще двух переговорных кластеров.

"Мы обсудили прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС. Мы рассчитываем открыть два переговорных кластера на следующей неделе, а все оставшиеся - до конца года", - написал Кошта в соцсети X.

Глава Евросовета подтвердил продолжение поддержки Украины Европейским союзом.

Он сообщил, что пригласил Зеленского принять участие в заседании Европейского совета 15-16 октября.

Первый переговорный кластер для Украины ("Основы") был открыт в июне в Люксембурге на межправительственной конференции.

7 октября 2026 года послы ЕС согласовали открытие следующих двух кластеров, официальное решение по которым ожидается 13 октября.