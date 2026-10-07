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Премьер Словакии прогнозирует для Европы сложную зиму

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Европу ждут сложные осень и зима из-за проблем с поставками нефти и газа.

"У Европы большие проблемы с нефтью и топливом, осень и зима будут сложными", - приводит в среду его слова словацкий телеканал ТА3.

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"Если Европейский союз хочет выжить в условиях глобальной конкуренции, он должен создать условия, в которых европейская промышленность сможет производить продукцию по конкурентоспособным ценам. Для Словакии вопрос цен на энергоносители и защита промышленности являются абсолютным приоритетом, - добавил Фицо.

По его словам, сейчас у Европейского союза большие проблемы с нефтью и топливом, и он ожидает, что сборы за выбросы парниковых газов приведут лишь к повышению цен на топливо, жилье и энергию, что сделает осень и зиму сложными.

Фицо поддержал упрощение правил ЕС и снижение административной и регуляторной нагрузки, заявив, что европейские компании должны сталкиваться с меньшей бюрократией, чтобы лучше конкурировать с компаниями из других крупных экономик.

ЕС Словакия Роберт Фицо газ нефть
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