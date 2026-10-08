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Сирия рассматривает возможность участия своих военных в борьбе с хуситами

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сирия и Саудовская Аравия обсуждают возможность отправки сирийских военных в Йемен для участия в операции против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которую ведет международно признанное правительство этой страны при поддержке арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Вопрос о направлении сирийских войск в Йемен обсуждался во время встречи наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и (президента Сирии Ахмеда - ИФ) аш-Шараа в Эр-Рияде в начале этой недели", - пишет портал.

Саудовская Аравия хочет, чтобы сирийский лидер направил военных для усиления йеменских правительственных сил, которые менее подготовлены, чем хуситы.

По словам американского чиновника, хотя решения аш-Шараа еще не принял, весьма вероятно, что он согласится на просьбу Эр-Рияда.

Сирия в этом случае может направить в Йемен от 10 до 20 тыс. военнослужащих, пояснил источник.

По данным портала, американская администрация также консультировалась с Дамаском и Эр-Риядом и "в принципе не возражает" против участия сирийских сил в операции против хуситов.

Собеседник портала пояснил, что такой шаг обеспечит операции против хуситов еще большую поддержку, не вовлекая при этом США.

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена, и наносит авиационные удары по позициям хуситов. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Саудовская Аравия Сирия Йемен
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