Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

Фото: AP/TASS

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оман и Иран согласовали безопасные транзитные маршруты в Ормузском проливе и в ближайшее время представят свое предложение на международном уровне, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Процесс консультаций между Ираном и Оманом проходит успешно. В дополнение к согласованию географических координат безопасных двусторонних маршрутов в Ормузском проливе обе стороны достигли понимания относительно того, как этот вопрос будет представлен соответствующему международному органу", - цитирует заявление Багаи агентство IRNA.

Он добавил, что план будет представлен в "ближайшее время".