Танкер подвергся обстрелу недалеко от берегов Катара

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером недалеко от берегов Катара.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 51 морской миле (94,4 км) к северу от Мадинат-аш-Шамаль (Катар)", - заявили в управлении.

Сообщается, что в танкер попало несколько снарядов, есть пострадавшие.

Власти проводят расследование.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO", - отметили в организации.