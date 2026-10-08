Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить варианты нанесения ударов по объектам в Иране до промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, Белый дом попросил Пентагон разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые можно было бы осуществить в преддверии промежуточных выборов.

Собеседники отметили, что масштабы и цели возможных ударов, а также то, будет ли администрация в конечном итоге действовать, все еще обсуждаются.

"Это создало бы впечатление, что президент одержал победу, и цены на газ начали бы снижаться", - заявил изданию неназваный член Республиканской партии.

Один из источников уточнил, что планы разрабатывает Центральное командование США (CENTCOM).

Atlantic добавляет, что за ограниченной операцией могут последовать более масштабные военные действия после промежуточных выборов.