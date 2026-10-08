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Трамп заявил, что Уиткофф работает над иранским урегулированием

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф активно работает над решением иранского кризиса.

"Он работает над сделкой с Ираном", - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в Техасе.

По его словам, иранская сторона "готова отдать все, лишь бы заключить сделку".

Трамп назвал Уиткоффа отличным переговорщиком.

"Все любят Стива Уиткоффа", - заявил президент США, имея в виду визави спецпосланника на различных переговорах.

Изначально Уиткофф по поручению Трампа занимался ближневосточной тематикой, в частности палестино-израильским конфликтом. Затем он стал одним из главным переговорщиков по Ирану. Кроме того, Уиткофф задействован и в контактах по украинскому урегулированию.

Хроника 28 февраля – 08 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп Стив Уиткофф
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