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CNN сообщил, что Мадуро и его супруге могут предъявить новые обвинения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить арестованному Соединенными Штатами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новые обвинения в связи с предполагаемыми пытками американцев, которые в последние годы содержались в венесуэльских тюрьмах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, об этом может быть объявлено уже в четверг, 8 октября.

Собеседники телеканала уточнили, что новые обвинения связаны с предполагаемым, по мнению США, неправомерным задержанием более десятка американских граждан в Венесуэле во время правления Мадуро.

Один из источников добавил, что следователи также обсуждают возможность предъявления обвинений еще нескольким лицам за предполагаемое участие в пытках американцев.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Мадуро и его супругу. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США, где обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Суд над Мадуро и его супругой состоится 1 июня 2027 года.

Им грозит пожизненное заключение, если присяжные сочтут, что они участвовали в заговоре с целью ввоза кокаина в США.

США Венесуэла Николас Мадуро
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CNN сообщил, что Мадуро и его супруге могут предъявить новые обвинения

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