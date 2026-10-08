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Рубио напомнил условие для поставок Турции американских F-35

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил Cathimerini, что Турция не может вернуться в программу американских истребителей F-35, пока владеет российскими зенитными ракетными системами С-400.

"Положение закона США о национальной обороне(NDAA) предусматривает очень строгие условия, так что пока условия не выполнены, покупка невозможна (...). Проблема - в системах С-400. На данный момент этот вопрос не решен, и, согласно законодательству, пока он не решен, мы не можем осуществить поставку", - сказал глава Госдепартамента.

По его мнению, Турция пытается найти решение.

Рубио также напомнил, что президент США Дональд Трамп "выражал желание, по возможности, снабдить Турцию, поскольку она уже заплатила за несколько" самолетов.

США исключили Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристикам истребителей.

F-35 Госдепартамент Марко Рубио НАТО США С-400 Турция
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