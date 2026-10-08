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Ураган "Исайас" в Мексиканском заливе движется к США

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Исайас", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в пятницу или субботу доберется до берегов США, сообщает Национальный центр страны по наблюдению за ураганами в четверг.

Согласно прогнозу, "Исайас" еще больше усилится до того, как обрушится на северное побережье Мексиканского залива.

Синоптики предупредили, что "Исайас" позже на этой неделе может вызвать разрушительные порывы ветра в некоторых районах полуострова Флорида, на юге Алабамы и Миссисипи. Жителям этих районов нужно следовать рекомендациям местных властей и эвакуироваться, если они получат соответствующую команду.

В 1:41 четверга (8:41 по Москве) "Исайас" находился примерно в 740 километрах к юго-западу от устья реки Миссисипи, а максимальная скорость порывов ветра составляла около 121 км/ч. Урагану присвоили первую категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

"Исайас" сформировался спустя четыре месяца после начала сезона ураганов в Атлантическом бассейне, почти повторив рекорд 121-летней давности по самому позднему формированию урагана в этом регионе. По данным Национальной метеорологической службы, рекорд был установлен в 1905 году, тогда ураган сформировался 8 октября, а "Исайас" - 7 октября.

Отмечается, что в этом году сезон ураганов в Атлантическом бассейне оказался необычайно спокойным из-за сильного Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира), который не дает штормам формироваться в океане.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Скорость ветра ураганов первой категории составляет от 119 до 153 км/ч. Такие ураганы могут вызвать наводнения и привести к перебоям в подаче электроэнергии.

США Флорида Мексиканский залив Исайас
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