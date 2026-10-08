Нефть Brent подорожала до $105,4 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем днем в четверг на фоне усиления опасений относительно перебоев с поставками из ближневосточного региона, а также сообщений о сокращении добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 по московскому времени торгуются по $105,4 за баррель, на $5,2 (5,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,45 (5,04%), до $92,73 за баррель.

В среду контракты на Brent подешевели на 0,4%, на WTI - на 1,3%.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, оценивая сообщения СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры.

В минувшую пятницу команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана, написал Axios со ссылкой на источники. Собеседники портала не исключают, что новые удары по Ирану могут быть нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь.

"США, вероятно, пытаются усилить давление на Иран, чтобы принудить его к переговорам, однако нельзя исключать и возможность нового раунда ударов", - отметил аналитик IG Крис Бошам. Инвесторы предпочитают не рисковать, и это удерживает цену Brent выше отметки $100 за баррель, добавил он.

Саул Кавонич из MST Marquee обратил внимание на рост числа нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив. "Частота атак Ирана на суда достигла пикового уровня с начала конфликта и, вероятно, будет расти и дальше", - написал эксперт. Он ожидает, что "ограниченность поставок, экстремально высокие логистические издержки и высокая вероятность эскалации" будут поддерживать нефтяные цены на высоком уровне.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило во вторник об инциденте с танкером недалеко от берегов Катара. По информации UKMTO, в судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие.

"В прошлом подобные атаки приводили к сокращению поставок из Персидского залива. На этот раз производители, судя по всему, готовы принять риск повреждения их судов, поскольку иного способа доставить нефть на международные рынки у них нет", - отметил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Между тем Shell и Chevron объявили в среду о сокращении объемов добычи в Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайас". На морские районы залива, находящиеся на его пути, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.