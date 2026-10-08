Хуситы сообщили об ударе по аэропорту Эр-Рияда

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представитель хуситов Яхья Сари заявил в четверг о нанесении бойцами этого движения ракетного удара по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

"Сегодня наши вооруженные силы успешно поразили баллистической ракетой аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, что привело к повреждениям и к нарушению авиасообщения", - написал Сари в соцсети X.

В свою очередь возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция по борьбе против хуситов сообщила, что Саудовская Аравия в четверг перехватила, в общей сложности три баллистические ракеты, запущенные хуситами. "Мы перехватили две баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону Эр-Рияда", - сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики. Он добавил, что силы ПРО перехватили и баллистическую ракету, запущенную хуситами в сторону города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Незадолго до этого в сообщении в соцсети X Сари предупредил сотрудников нефтяных объектов Саудовской Аравии избегать мест, которые хуситы считают военными целями. Он также предупредил об угрозах для аэропортов.