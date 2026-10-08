Поиск

Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Индийская частная авиакомпания Air India, а также две бюджетных - IndiGo и Air-India Express с 8 до 10 октября из соображений безопасности отменили рейсы в Эр-Рияд после того, как международный аэропорт столицы Саудовской Аравии подвергся удару хуситов, сообщает NDTV.

"В связи с ситуацией в регионе мы отменили полеты в Эр-Рияд и из него до 10 октября. Пассажирам, кого затронут эти меры, предложат бесплатно сменить рейс, или они получат полное денежное возмещение при отмене брони. Мы продолжаем внимательно следить за обстановкой", - сообщил представитель Air India.

The National сообщает, что прервать полеты в Эр-Рияд также приняли в германской компании Lufthansa. Ее самолеты не будут туда летать до 16 октября.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида севернее Эр-Рияда. После этого отменили несколько десятков международных рейсов, которые должны были прибыть в воздушную гавань в четверг вечером. По некоторым данным, после попадания в аэропорту загорелся один самолет.

Эр-Рияд Lufthansa Air India хуситы Саудовская Аравия IndiGo Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп настаивает на обязательности замены термина ИИ на "суперинтеллект"

Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

 Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

 Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год

Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

 Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

 Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина телеграммой с днем рождения

 Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина телеграммой с днем рождения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12176 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3858 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов