Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Индийская частная авиакомпания Air India, а также две бюджетных - IndiGo и Air-India Express с 8 до 10 октября из соображений безопасности отменили рейсы в Эр-Рияд после того, как международный аэропорт столицы Саудовской Аравии подвергся удару хуситов, сообщает NDTV.

"В связи с ситуацией в регионе мы отменили полеты в Эр-Рияд и из него до 10 октября. Пассажирам, кого затронут эти меры, предложат бесплатно сменить рейс, или они получат полное денежное возмещение при отмене брони. Мы продолжаем внимательно следить за обстановкой", - сообщил представитель Air India.

The National сообщает, что прервать полеты в Эр-Рияд также приняли в германской компании Lufthansa. Ее самолеты не будут туда летать до 16 октября.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида севернее Эр-Рияда. После этого отменили несколько десятков международных рейсов, которые должны были прибыть в воздушную гавань в четверг вечером. По некоторым данным, после попадания в аэропорту загорелся один самолет.