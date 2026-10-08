Корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon с миссией Crew-12, покинувший МКС, приводнился в Тихом океане, сообщило NASA.

Спускаемая капсула Crew Dragon приводнилась с помощью парашютной системы недалеко от южно-калифорнийского города Сан-Диего в 11:34 по Восточному побережью США (в 18:34 по Москве).

Ha Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые находились на МКС более 7,5 месяцев.

От МКС корабль отстыковался накануне.