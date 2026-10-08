Поиск

Корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon с миссией Crew-12, покинувший МКС, приводнился в Тихом океане, сообщило NASA.

Спускаемая капсула Crew Dragon приводнилась с помощью парашютной системы недалеко от южно-калифорнийского города Сан-Диего в 11:34 по Восточному побережью США (в 18:34 по Москве).

Ha Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые находились на МКС более 7,5 месяцев.

От МКС корабль отстыковался накануне.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос США Сан-Диего
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп настаивает на обязательности замены термина ИИ на "суперинтеллект"

Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

 Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

 Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год

Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

 Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

 Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина телеграммой с днем рождения

 Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина телеграммой с днем рождения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12176 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3858 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов