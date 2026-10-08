Экипаж Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинул спускаемый аппарат

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Четверо членов экипажа многоразового американского корабля Crew Dragon с помощью спасателей покинули спускаемый аппарат после приводнения в Тихом океане вблизи Южной Калифорнии, сообщило NASA.

Ha Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые провели на МКС более 7,5 месяцев.

В районе приводнения находилось поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое подняло капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Перед транспортировкой на берег члены экипажа проходят на судне предварительное медицинское обследование.

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией Crew-12 в среду вслед за расстыковкой с МКС приводнился вблизи Сан-Диего в 11:34 по времени Восточного побережья США (в 18:34 по Москве).

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человека, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.