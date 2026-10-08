США обсуждали с Израилем возможное возобновление ударов по Ирану

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители американской администрации и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир 6 октября обсудили возможные новые удары США по Ирану, которые могут последовать в течение трех недель, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американцы тогда рассказали Замиру о военных приготовлениях США к варианту с возобновлением крупных боевых операций против Ирана в следующие три недели, заявил Axios американски чиновник и еще один источник, знающий о беседе. По его данным, в свой черед Замир заявил, что новые удары по Ирану в эти временные рамки могут привести к переносу парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября, и к ракетным ударам Ирана по Израилю.

Axios объясняет, что если США возобновят операцию против Ирана в следующие три - четыре недели, это может сказаться на промежуточных выборах в США 3 ноября, частично, из-за вероятного дальнейшего роста цен на нефть. Также боевые действия, вероятно, повлияют на ход выборов в Израиле.

Президент США Дональд Трамп 8 октября заверил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Он добавил, что США и Иран ведут "продуктивные" дискуссии.

7 октября Axios сообщал, что в 2 октября команда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание. Один из израильских чиновников сообщил Axios, что часть встречи была посвящена возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Вслед за этим, по словам американских официальных лиц, несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению операций против Ирана.

Отмечалось, что в случае возобновления масштабных боевых действий против Ирана вооруженные силы США собираются нанести массированные авиаудары по объектам энергетической и ядерной инфраструктуры.

Axios добавлял, что если активные боевые действия возобновятся, то, вероятнее всего, они будут вестись при тесном взаимодействии США и Израиля и с участием израильских вооруженных сил.