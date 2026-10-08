Поиск

США обсуждали с Израилем возможное возобновление ударов по Ирану

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители американской администрации и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир 6 октября обсудили возможные новые удары США по Ирану, которые могут последовать в течение трех недель, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американцы тогда рассказали Замиру о военных приготовлениях США к варианту с возобновлением крупных боевых операций против Ирана в следующие три недели, заявил Axios американски чиновник и еще один источник, знающий о беседе. По его данным, в свой черед Замир заявил, что новые удары по Ирану в эти временные рамки могут привести к переносу парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября, и к ракетным ударам Ирана по Израилю.

Axios объясняет, что если США возобновят операцию против Ирана в следующие три - четыре недели, это может сказаться на промежуточных выборах в США 3 ноября, частично, из-за вероятного дальнейшего роста цен на нефть. Также боевые действия, вероятно, повлияют на ход выборов в Израиле.

Президент США Дональд Трамп 8 октября заверил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Он добавил, что США и Иран ведут "продуктивные" дискуссии.

7 октября Axios сообщал, что в 2 октября команда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание. Один из израильских чиновников сообщил Axios, что часть встречи была посвящена возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Вслед за этим, по словам американских официальных лиц, несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению операций против Ирана.

Отмечалось, что в случае возобновления масштабных боевых действий против Ирана вооруженные силы США собираются нанести массированные авиаудары по объектам энергетической и ядерной инфраструктуры.

Axios добавлял, что если активные боевые действия возобновятся, то, вероятнее всего, они будут вестись при тесном взаимодействии США и Израиля и с участием израильских вооруженных сил.

Хроника 28 февраля – 08 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Иран Дональд Трамп Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

Путин встретился со Шредером

Путин "на полях" саммита СНГ пообщался с Алиевым

На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля

В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

 В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

Трамп настаивает на обязательной замене термина ИИ на "суперинтеллект"

Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

 Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

 Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3860 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12178 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов