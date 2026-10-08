Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что СМИ неверно передали его слова о вероятности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта США и Ирана.

"Фейковые, искусственные новости здесь и пытаются сказать, будто я предлагаю врагу разбомбить Сан-Диего и Лос-Анджелес. В действительности я говорил о том, что временное повышение цен на бензин - небольшая плата за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Если вы хотите знать, что такая большая цена, представьте, как было бы, если они разбомбили Сан-Диего и/или Лос-Анджелес?" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что речь шла лишь о мысленном сравнении разных альтернатив. Однако, продолжил президент, об этом знали и СМИ, но все равно продолжили приписывать ему искаженные высказывания.

Высказывания Трампа прозвучали на республиканском митинге в Небраске в понедельник вечером. "Они могут стереть с лица земли целый город. Пусть сотрут с лица земли Лос-Анджелес. Пусть сотрут с лица земли Сан-Диего", - сказал Трамп, имея в виду конфликт США с Ираном, и толпа разразилась одобрительными возгласами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс раскритиковали эти высказывания. "Давайте внесем ясность: президент призывает к нападению на более чем 10 миллионов жителей США в двух крупнейших городах Америки, - заявили в пресс-службе Ньюсома. - Это ненормально. Все это ненормально. И мы будем напоминать об этом людям каждый день".

На высказывание Трампа ответил и мэр Сан-Диего Тодд Глория, назвав слова президента "безрассудными". "Сан-Диего - это не сопутствующий ущерб, - сказал Глория. - Мы не расходный материал... Не впутывайте наш город в свои безрассудные разговоры о войне".

Калифорния считается одним из оплотов Демократической партии, выступающей против Трампа и его Республиканской партии.