Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов прогремело в районе южного судоходного маршрута в Ормузском проливе, сообщает агентство Fars со ссылкой на неназванные иранские военные источники.

По их данным, нефтяные танкеры, следовавшие по "несанкционированному" иранскими властями маршруту, могли подорваться на установленных в этом районе морских минах.

Иран ранее неоднократно предупреждал торговые суда о недопустимости использования маршрутов, не одобренных Тегераном. Южный маршрут проходит вблизи побережья Омана.