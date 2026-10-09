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Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов прогремело в районе южного судоходного маршрута в Ормузском проливе, сообщает агентство Fars со ссылкой на неназванные иранские военные источники.

По их данным, нефтяные танкеры, следовавшие по "несанкционированному" иранскими властями маршруту, могли подорваться на установленных в этом районе морских минах.

Иран ранее неоднократно предупреждал торговые суда о недопустимости использования маршрутов, не одобренных Тегераном. Южный маршрут проходит вблизи побережья Омана.

Хроника 28 февраля – 09 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив взрывы
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