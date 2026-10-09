США за последние месяцы обеспечили транзит 1,25 млрд баррелей нефти через Ормуз

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы за последние несколько месяцев обеспечили транспортировку танкерами более 1,25 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За последние месяцы американские силы обеспечили транспортировку более 1,25 млрд баррелей сырой нефти от партнеров в регионе Персидского залива через Ормузский пролив. В то же время Иран не осуществил ни одной поставки из-за жесткой блокады иранских портов, введенной США", - проинформировали в командовании.

В сообщении также сообщается, что накануне Центральное командование в ходе виртуального совещания проинформировало международных партнеров, работающих в сфере морских перевозок, о ситуации в Ормузском проливе. Указывается, что "лидеры отрасли отметили растущую значимость обеспечения свободы судоходства на фоне увеличения объемов коммерческих перевозок".

Тем временем командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер поблагодарил представителей отрасли и государственные ведомства США за неизменную поддержку, а также выразил признательность гражданским экипажам, которым пришлось столкнуться с трудностями и рисками из-за атак со стороны Ирана.