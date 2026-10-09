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В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Производственные мощности Ирана в сфере вооружений позволяют удовлетворить потребности, возникающие в ходе продолжительных боевых действий, заявил официальный представитель иранского министерства обороны Реза Талаи-Ник.

"В настоящее время наша производственная система обладает мощностями, необходимыми для ведения упорной и затяжной войны", - сказал Талаи-Ник в интервью государственному телевидению.

По его словам, в период военных действий против США объемы производства вооружений выросли в 2,5 раза. Он добавил, что страна заранее подготовила защищенные резервные производственные площадки, благодаря чему выпуск военной продукции не прекращался ни на один день.

Как сообщил Талаи-Ник, около 9 тыс. компаний добровольно подключились к процессу производства военной продукции.

Он отметил, что специалисты министерства обороны взаимодействуют с расчетами ракетных комплексов, подразделениями БПЛА, а также силами ВМС и ВВС, используя боевой опыт для модернизации вооружения и техники с учетом возникающих угроз.

Представитель иранского Минобороны подчеркнул, что Тегеран будет уделять первоочередное внимание удовлетворению собственных военных потребностей, однако также планирует экспортировать излишки продукции оборонного назначения.

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Иран вооружения производство
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