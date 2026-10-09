Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ в Туркменистане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ, который стартует в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Мероприятия начались около 10:00 с церемонии приветствия президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым глав делегаций государств-участников СНГ и президента Ирана. Лидеры вместе сфотографируются, после чего отправятся на заседание сначала в узком, потом в расширенном составе.

По традиции в переговорах в узком составе будут участвовать лидеры стран содружества, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Они обменяются мнениями о взаимодействии в рамках Содружества. Также ожидается принятие "одного из главных решений" – о передаче председательских функций в СНГ в 2027 году Узбекистану. Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложит даты следующего саммита и представит приоритеты своей страны.

"Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы, и в том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Далее переговоры глав делегаций продолжатся в расширенном формате, в котором впервые в истории СНГ примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Саммит откроется выступлением президента Туркменистана, после чего слово будет предоставлено главам государств. В ходе этого заседания предполагаются выступления Лебедева с информацией об итогах беседы в узком составе, а также с докладом выступит генеральный секретарь Межгосударственной организации по русскому языку Наталья Бочарова.

Инициативу о создании Международной организации выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским лидером в 2021 году.

В частности, планируется принять Заявление глав государств в связи с 35-летием образования Содружества. Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

Кроме того, планируется обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них – Концепция развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В целях более активного международного позиционирования Содружества будет принято Решение о мерах по формулированию положительного образа СНГ и его государств-участников в информационном пространстве.

Предполагается также принятие решений о тематических годах в рамках СНГ: "Об объявлении в СНГ 2028 года Годом социального развития и качества жизни" и "Об объявлении в СНГ 2029 года Годом транспортной связанности СНГ".

После закрытия саммита Содружества Независимых Государств в Туркмении состоится совместный осмотр выставки товаров государств СНГ и Ирана.

Далее программа президента России продолжится участием в Каспийском экологическом саммите. Лидеры прикаспийской "пятерки" обсудят сотрудничество прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

По итогам заседания будет принята декларация Каспийского экологического саммита.