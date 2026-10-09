Поиск

Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ в Туркменистане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ, который стартует в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Мероприятия начались около 10:00 с церемонии приветствия президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым глав делегаций государств-участников СНГ и президента Ирана. Лидеры вместе сфотографируются, после чего отправятся на заседание сначала в узком, потом в расширенном составе.

По традиции в переговорах в узком составе будут участвовать лидеры стран содружества, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Они обменяются мнениями о взаимодействии в рамках Содружества. Также ожидается принятие "одного из главных решений" – о передаче председательских функций в СНГ в 2027 году Узбекистану. Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложит даты следующего саммита и представит приоритеты своей страны.

"Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы, и в том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Далее переговоры глав делегаций продолжатся в расширенном формате, в котором впервые в истории СНГ примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Саммит откроется выступлением президента Туркменистана, после чего слово будет предоставлено главам государств. В ходе этого заседания предполагаются выступления Лебедева с информацией об итогах беседы в узком составе, а также с докладом выступит генеральный секретарь Межгосударственной организации по русскому языку Наталья Бочарова.

Инициативу о создании Международной организации выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским лидером в 2021 году.

В частности, планируется принять Заявление глав государств в связи с 35-летием образования Содружества. Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

Кроме того, планируется обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них – Концепция развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В целях более активного международного позиционирования Содружества будет принято Решение о мерах по формулированию положительного образа СНГ и его государств-участников в информационном пространстве.

Предполагается также принятие решений о тематических годах в рамках СНГ: "Об объявлении в СНГ 2028 года Годом социального развития и качества жизни" и "Об объявлении в СНГ 2029 года Годом транспортной связанности СНГ".

После закрытия саммита Содружества Независимых Государств в Туркмении состоится совместный осмотр выставки товаров государств СНГ и Ирана.

Далее программа президента России продолжится участием в Каспийском экологическом саммите. Лидеры прикаспийской "пятерки" обсудят сотрудничество прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

По итогам заседания будет принята декларация Каспийского экологического саммита.

Владимир Путин Туркменистан СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

 Двое граждан Латвии арестованы по подозрению в проникновении на британскую авиабазу

Трампу предложили план трехдневной интенсивной военной операции против Ирана

В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

 В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

 Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

 Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12185 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов