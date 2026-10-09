Нефть Brent подешевела до $102,93 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу после существенного подъема накануне, спровоцированного новыми опасениями по поводу экспорта топлива из ближневосточного региона.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве торгуются по $102,93 за баррель, что на $1,35 (1,29%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $4,08 (4,1%) до $104,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,1 (1,2%) до $90,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $3,21 (3,6%) до $91,49 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказали сообщения СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры и может возобновить активные военные действия в ближневосточном регионе еще до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов.

"Хочу прояснить всем следующее: Иран – в очень плохом положении, с экономической и военной точек зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь – 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября", - написал он в соцсети Truth Social.

Вместе с тем Трамп заверил, что США ведут "продуктивные дискуссии" с Ираном. Также президент вновь пообещал, что Ирану не позволят обладать ядерным оружием.

Также участники рынка следят за ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.

"Снижение добычи может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть, однако продолжительность перебоев будет зависеть от состояния инфраструктуры после урагана и темпов её восстановления", - отметила аналитик XS.com Лин Тран.