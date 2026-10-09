Brent подешевела до $102,68 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь.

К 14:17 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,6 (1,53%), до $102,68 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,73 (0,8%), до $90,76 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,1%, WTI - на 3,6% на сообщениях СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры и может возобновить активные военные действия в ближневосточном регионе еще до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Однако вечером 8 октября президент Дональд Трамп заявил, что не собирается атаковать Иран до промежуточных выборов. Также он сказал, что Соединенные Штаты ведут "продуктивные переговоры" с республикой.

"Хочу прояснить всем следующее: Иран - в очень плохом положении, с экономической и военной точек зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь - 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября", - написал он в соцсети Truth Social.

Также трейдеры следят за ураганом "Исайас", из-за приближения которого объем нефтедобычи в Мексиканском заливе сократился примерно на 1,3 млн баррелей в сутки.

Метеорологи прогнозируют, что "Исайас" усилится до третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, но затем ослабнет, прежде чем обрушится на американское побережье Мексиканского залива вечером в пятницу или в субботу. В прибрежных районах Алабамы, на полуострове Флорида-Панхэндл и на крайнем юго-западе Джорджии возникнет угроза торнадо, которая сохранится до субботы.

CBS сообщает, что в некоторых округах Флориды власти отдали приказ об обязательной эвакуации. В прибрежных районах Алабамы эвакуация была добровольной.