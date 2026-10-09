Европе посоветовали продолжить закачку газа в подземные хранилища в начале зимы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европе следует продолжить закачку газа в подземные хранилища "в начале зимы", говорится в прогнозе на предстоящий отопительный сезон и следующее лето Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG.

За историю наблюдения ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний срок перехода от нетто-закачки к нетто-отбору приходится на 28 октября. Таким образом, отрасли предлагается продолжать накапливать запасы ещё более месяца и при этом покрывать сезонно растущий спрос за счет импорта.

"Учитывая важную роль хранилищ в удовлетворении зимнего спроса и обеспечении надежности поставок, рекомендуется продолжение закачки в начале зимы, а также тщательный мониторинг состояния хранилищ и системы в целом", - говорится в обзоре.

"Поддержание стабильных поставок СПГ в течение всей зимы остается важным для поддержания европейского газового баланса и сохранения уровня запасов", - пишет ENTSOG.

"Мощности регазификации СПГ в Европе составляет приблизительно 145 млрд кубометров, что может частично компенсировать более низкие уровни запасов в начале сезона отбора газа и поддерживать удовлетворение зимнего спроса", - полагают в ассоциации.

Приведенная цифра говорит о потенциальных возможностях регазификации. Фактически за минувшую зиму они были использованы наполовину - через СПГ Европа получила 76 млрд куб. м газа. А сразу после зимы 2025/26 разразился кризис в Персидском заливе, оставивший мировой рынок СПГ без существенных объемов катарского СПГ.

Особо отмечается, что "с большими трудностями в доступе к достаточным ресурсам СПГ столкнутся страны Центральной и Восточной Европы, а также Юго-Восточной Европы".

ENTSOG строила свои оценки, исходя из условия отсутствия поставок российского трубопроводного газа. Впервые в модель включена полная конфигурация газовой системы Украины. Также рассматривалась возможность нарушения работы обширной морской инфраструктуры, снабжающей континентальную Европу, а также полного прекращения импорта из Алжира.

Авторы доклада осторожно отмечают, что, "если доступность СПГ останется ограниченной, уровень запасов может упасть значительно ниже 30% к концу зимы, что усилит последствия в случае возможных похолоданий в конце сезона и может ограничить возможности пополнения запасов в течение следующего лета".

Сезон отбора 2025/26 Европа закончила с уровнем запасов 28%. В самом конце минувшего отопительного сезона региону помогла мягкая погода в марте (на два градуса выше климатической нормы).