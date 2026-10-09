Иран и Китай названы лидерами по закупкам российского зерна в 2026/27 сельхозсезоне

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иран и Китай являются крупнейшими импортерами российского зерна в 2026/27 сельхозсезоне (начался в июле 2026 года), сказано в презентации Зерновой ассоциации России на выставке "Золотая осень -2026".

Иран и Китай с начала сезона закупили по 1,1 млн тонн зерна.

Затем следует еще один традиционно крупный импортер - Египет, куда отгружено 873 тысячи тонн. Турция закупила 583 тысячи тонн. Топ-5 замыкает Азербайджан, экспорт в эту республику составил 448 тысяч тонн.

Как сообщила на сессии исполнительный директор ассоциации Ксения Боломатова, основные экспортные потоки в настоящее время смещаются в сторону портов Балтики, Дальнего Востока и Каспия, что связано с проблемами в логистике в Азово-Черноморском бассейне.

Она посетовала, что раньше, когда 80% зернового экспорта уходило через Черное море, экспортеры не уделяли должного внимания отгрузкам из балтийских портов, в частности из Высоцка. "Кому нужна Балтика, когда у тебя Черное море, ты его развиваешь? - сказала Боломатова. - И на самом деле очень хорошо, что кто-то все-таки оказался более дальновидным. Сейчас все на него (порт Высоцка - ИФ) смотрят и поражаются, насколько оказалась у него готовая инфраструктура. Там два специализированных зерновых терминала, три года функционируют".

По ее словам, экспортеры рассчитывают, что этот порт будет переваливать за месяц более 1,5 млн тонн зерна. Этот показатель соответствует перевалке за весь прошлый сезон.