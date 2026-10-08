Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На протестные акции - шествия и пикеты - во Франции, по данным МВД, в четверг вышли 71,5 тыс. человек, в том числе 24,5 тыс. - в Париже, задержаны 504 участника беспорядков, сопровождавших мирные манифестации старшеклассников и студентов.

"По оценкам, 55 тыс. человек участвовали в акциях у зданий учебных заведений, однако лишь часть из них присоединилась к манифестациям", - цитирует BFMTV сообщение ведомства.

В министерстве подчеркнули, что во время шествий, организованных профсоюзами или согласованных с властями, серьезных инцидентов зафиксировано не было. В то же время МВД отметило "рост уличных беспорядков, сопровождающих мирные акции протеста школьников и омрачающих их законное выражение своей позиции".

Всего были задержаны 504 человека, 48 сотрудников полиции и жандармерии получили ранения.

Французские СМИ особое внимание уделили манифестации на площади Бастилии в Париже, где, по данным газеты Le Monde, собрались несколько тысяч протестующих, среди которых замешались и радикалы "блэк-блок". К вечеру обстановка обострилась, возникали столкновения между демонстрантами и силами правопорядка, которые задействовали водомет.

Некоторые участники акции забрасывали полицейское оцепление различными предметами. Хулиганы из числа "блэк-блок", в частности, кидали в полицейских куски печной трубы с крыши здания. Спецподразделения полиции (CRS) перешли в наступление, вытеснив людей из центра площади. Были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Нарушения правопорядка имели место в целом ряде городов Франции. Согласно сводке МВД, например, в Страсбурге был подожжен полицейский автомобиль, зданию полиции в Ла-Рошели нанесен ущерб, в Марселе избит заместитель директора школы, была попытка поджога полицейского участка в Бордо. Также в Бордо серьезно разгромлен лицей, украден десяток компьютеров, подожжен склад бумаги. Администрация школы оценивает ущерб в несколько сотен тысяч евро.

Вечером в четверг в эфире телеканала TF1 выступил министр национального образования Франции Эдуар Жеффре c объявлением первых конкретных мер в ответ на требования учащихся лицеев, которые выступают за коренную реформу системы образования и улучшение условий обучения.

Жеффре объявил, что "в ближайшие часы" в наиболее проблемные учебные заведения будут направлены "3 тыс. учителей на замену", добавив, что они окажутся на местах "в период с завтрашнего дня по вторник".

"Нам удалось выявить проблемные учебные заведения с помощью специального программного обеспечения", - сказал министр.

Он также объявил о наборе еще нескольких сотен учителей и о возможности привлечения педагогов к сверхурочной работе. По его словам, эти меры потребуют расходов в размере нескольких миллионов евро. Отвечая на вопрос о бюджете министерства национального образования, составляющем 64 млрд евро, Жеффре заявил, что при необходимости в него могут быть внесены "определенные коррективы".