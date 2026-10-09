Трамп создал комиссию для проверки члена совета управляющих ФРС Лизы Кук

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп создал комиссию для проведения проверки в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук после того, как Верховный суд отклонил его попытки уволить ее с этого поста.

Трамп пытался уволить Кук в августе 2025 года, ссылаясь на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее бывшим главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее Минюст инициировал расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту США. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

В июне Верховный суд США заблокировал ее увольнение Трампом.

9 октября стало известно, что Трамп создал комиссию для проверки информации о том, что Кук предоставила ложные сведения в связи с оформлением одного или нескольких ипотечных кредитов. Кук придется явиться на слушания, которые пройдут 5 ноября, говорится в меморандуме о создании комиссии опубликованном Белым домом. До слушаний Кук сможет представить письменное изложение своей позиции, а на само заседание, которое будет закрытым для публики, прийти с адвокатом.

Адвокаты Кук выразили "серьезные сомнения" в том, что такие слушания будут правомерными.

"Если разбирательство будет хотя бы в какой-то мере объективным, вывод будет заключаться в том, что член совета управляющих ФРС Кук не совершала ипотечного мошенничества, а значит, оснований для ее увольнения нет", - говорится в заявлении адвокатов Эбби Лоуэлла и Норма Айзена.