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Попытка Трампа уволить Лизу Кук из ФРС стоила ей $1,3 млн расходов на юристов и охрану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук потратила более $1,3 млн на юридическую помощь и обеспечение безопасности после того, как президент США Дональд Трамп попытался уволить ее с этой должности в прошлом году.

Ее расходы были возмещены сторонними организациями, сообщает CNBC со ссылкой на декларацию Кук, опубликованную в четверг.

Ожидается, что Верховный суд США в ближайшее время вынесет решение по вопросу о том, имел ли Трамп полномочия на увольнение Кук на основаниях, которые он привел.

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Трамп попытался уволить Кук в августе 2025 года, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее экс-главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту США. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

По словам источника CNBC, помимо крупных юридических расходов, Кук пришлось принять меры для обеспечения собственной безопасности, поскольку ее адрес стал публично известен после выдвижения обвинений против нее администрацией Трампа.

Верховный суд должен вынести свое решение по этому делу к июлю. До этого времени Кук будет оставаться на своем посту.

США Дональд Трамп Лиза Кук ФРС
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