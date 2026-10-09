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В КСИР опровергли данные США о проходящих через пролив объемах нефти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иранские силы каждую ночь проводят операции против судов в Ормузском проливе, которые нарушают установленные Тегераном правила транзита, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммади, сообщает агентство Fars.

"Cуда, нарушающие правила в Ормузском проливе, наказываются каждую ночь", - сказал он в интервью агентству.

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Мохаммади подчеркнул, что ВМС КСИР осуществляют "полный и всеобъемлющий" контроль над проливом с первого дня войны и намерены продолжать как наступательные, так и оборонительные операции.

Он также отверг данные об объемах нефти, проходящей через Ормузский пролив, которые приводили президент США Дональд Трамп и американские СМИ, назвав оценки в диапазоне от трех до восьми млн баррелей "неверными".

По словам Мохаммади, эти цифры являются "плодом домыслов СМИ", призванных снизить цены на нефть и повлиять на рынок.

Он добавил, что ВМС КСИР способны воздействовать на торговые суда, которые Тегеран считает нарушителями, "в любой точке" Ормузского пролива, и обвинил США в создании нестабильности в Персидском заливе и регионе в целом.

Иран КСИР США Ормузский пролив
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