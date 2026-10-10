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Россия частично сняла запрет на экспорт дизтоплива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт из России дизельного топлива частично снят, говорится в сообщении правительства РФ.

"Решение принято во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяные компании приступят к контрактованию поставок ДТ с зарубежными контрагентами по согласованию с российским правительством.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей.

"Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок", - приводятся в сообщении слова Новака.

Как сообщалось, до сегодняшнего дня в РФ действовал запрет на экспорт ДТ: для производителей - по 31 октября 2026 года, для непроизводителей - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны. Кроме того, до 31 января 2027 года работает полный запрет на экспорт бензина.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались поставки дизельного топлива из России на американский и международные рынки.

По итогам разговора Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

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