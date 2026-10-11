Американский конгрессмен Фитцпатрик намерен попытаться помешать поставкам дизеля из РФ в США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Конгрессмен-республиканец Бен Фитцпатрик заявил, что намерен передать на рассмотрение Палаты представителей США законопроект, запрещающий покупать горючее у России.

"Я передам на рассмотрение законопроект, чтобы заблокировать любые покупки у России нефти", - написал Фитцпатрик в соцсети X, отметив, что его поддержат и коллеги-демократы.

В итоге, по мнению конгрессмена, палата без проблем одобрит законопроект.

В свою очередь, портал Axios отмечает, что на практике принять такой закон все же будет непросто. В настоящее время Конгресс не проводит заседаний и возобновит работу лишь после промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября 2026 года. При этом Конгресс нынешнего созыва завершит работу в январе 2027 года, после чего приоритеты конгрессменов могут измениться.

Даже в случае одобрения в Палате представителей, законопроекту еще нужно будет пройти через Сенат. Наконец, президент США Дональд Трамп может заветировать предложение, говорится в публикации.

Axios приводит комментарий одного из конгрессменов-демократов в Палате представителей, заявившего на условиях анонимности, что лично он готов поддержать инициативу Фитцпатрика, однако так поступят далеко не все его однопартийцы.

Фитцпатрик решил подготовить свой законопроект после того, как Трамп объявил, что договорился о поставках из РФ крупных партий дизельного топлива.

Цены на горючее в последние месяцы влияют на политическую жизнь в США: считается, что рост цен на топливо снижает шансы находящихся у власти республиканцев на успех на промежуточных выборах.