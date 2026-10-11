Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует организовать выборы.

"Ему следует провести выборы", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне по возвращении из поездки в штат Теннесси.

Он также призвал украинского коллегу не провоцировать своими действиями рост цен на нефть. "Ему не следует повышать цены на нефть. Он и так достаточно сделал для этого", - сказал американский президент.

В субботу, как сообщалось, Трамп высказался за то, чтобы на Украине президентом стал человек, который был бы способен урегулировать конфликт с Россией. По словам американского лидера, у Зеленского были шансы сделать это, однако он ими не воспользоваться.

Кроме того, Трамп заявлял, что тщетно просил Зеленского не наносить ударов по российским НПЗ, чтобы избежать роста цен на дизельное топливо в мире.