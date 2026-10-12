В Иране заявили, что IT-инфраструктура США в регионе может стать мишенью

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил, что в случае очередной атаки США на Иран под удар может попасть технологическая инфраструктура США в регионе стоимостью более $2 трлн.

"Мы пока не включили эти активы в список наших целей. Но если начнется война, многие из этих кабелей, центров обработки данных, объектов искусственного интеллекта и многие другие объекты будут уничтожены", - заявил секретарь Совбеза.

"Стоимость этих кабелей, центров обработки данных и центров искусственного интеллекта превышает 2 триллиона долларов. Сегодня, если возникнет конфликт, мы, безусловно, будем действовать по более масштабному плану", - уточнил Резаи.

Он предупредил, что Иран готов задействовать дополнительные военные силы, если конфликт возобновится.

По его словам, Иран, а не США, будет определять, когда противостояние закончится. "Исход этой войны в руках иранского народа. Они не откажутся от своего сопротивления, стойкости и защиты, пока не заставят вас признать их права", - сказал Резаи.

Секретарь Совбеза добавил, что более 30 млн иранцев зарегистрировались для участия в кампании "Джанфада", участники которой выражают готовность отдать жизнь, защищая Иран.