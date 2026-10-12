Ряд американских сенаторов выступают против соглашения России и США по дизелю

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США от двух партий призвала администрацию президента Дональда Трампа немедленно отказаться от плана по закупке дизельного топлива у России.

"Соединенные Штаты не должны помогать Путину финансово (...). Администрация должна немедленно отказаться от этого курса", - говорится в заявлении сенаторов, которое цитирует агентство Associated Press.

Законодатели посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует закон.

"Конгресс ясно дал понять: США не должны импортировать нефть из России до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины и угрозы в адрес наших союзников по НАТО", - заявили они.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит закону", - считают конгрессмены.

Под заявлением подписалось шесть сенаторов. Среди них - республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Том Тиллис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались поставки дизельного топлива из России на американский и международный рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и международный рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Документ OFAC временно разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США, до 7 апреля 2027 года.