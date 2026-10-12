РФ за девять месяцев 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на $21,3 млрд

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на $21,3 млрд, продолжает исполнять действующие контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"По данным нашего министерства энергетики, цифра значительно больше, чем даже $250 млрд, что озвучено американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время $320,7 млрд - это объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, только за 9 месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на $21,3 млрд", - сказал он.

"То есть, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставки энергетических ресурсов по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал те контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои обязательства. Да, не по нашей вине, в последние годы сильно изменилось отношение экспорта в Евросоюз, но, что хотят европейские коллеги, мы поставляем", - отметил Новак.

"Мы уже большую часть своего экспорта ориентировали на растущие азиатские рынки. И сегодня наши основные партнеры – это страны АТР. Они надежные, мы с ними продолжаем работать и долгосрочно выстраивать отношения с дружественными странами", - добавил он.