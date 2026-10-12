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Авиакомпания Gulf Air приостанавливает полеты в Эр-Рияд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Флагманская авиакомпания Бахрейна Gulf Air в понедельник заявила о об отмене полетов в саудовский Эр-Рияд в связи с ударами хуситов по аэропорту в этом городе.

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"Gulf Air хотела бы проинформировать пассажиров о том, что полеты в и из Эр-Рияда в период с 12 по 17 октября отменяются", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд крупных авиакомпаний, в частности, Lufthansa Group, Air India, IndiGo и Air France также заявили о приостановке полетов в столицу Саудовской Аравии.

В понедельник Управление гражданской авиации Саудовской Аравии продлило приостановку работы международного аэропорта Эр-Рияда в связи с ударами хуситов, в результате которых на выходных погибли по меньшей мере 13 человек, сотни получили ранения и травмы.


Бахрейн Gulf Air Эр-Рияд Саудовская Аравия
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