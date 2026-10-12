Столичный аэропорт в Саудовской Аравии пока не будет работать из-за ударов хуситов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Саудовской Аравии в понедельник продлило приостановку работы международного аэропорта Эр-Рияда после ударов йеменских хуситов.

"Главное управление гражданской авиации объявило о продлении приостановки работы международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде для завершения необходимых процедур по проверке безопасности объектов и их готовности к эксплуатации", - приводит выдержку из сообщения ведомства межарабский телеканал Al Arabiya.

Телеканал напоминает, что в результате нападений хуситов на аэропорт в выходные дни погибли по меньшей мере 13 человек, сотни получили ранения и травмы. Хуситы наносили удары по аэропорту в субботу и воскресенье.