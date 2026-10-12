Поиск

Протесты учащихся в Парижском регионе нанесли ущерб в 8,5 млн евро

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Регион Иль-де-Франс в ходе протестного движения учащейся молодежи понес материальный урон в примерно 8,5 млн евро, сообщает в понедельник телеканал BFM-TV.

Только за этот понедельник региону нанесли ущерб на 400 тыс. евро.

В понедельник днем акции протеста прошли примерно в 80 лицеях региона. Всего, в понедельник протесты затронули 27 департаментов страны, привели к закрытию 130 учебных заведений. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал продолжить протесты во вторник.

По информации министерства национального образования, в ходе беспорядков в понедельник утром восемь работников образования получили травмы. Кроме того, при столкновениях с бастующими травмы получили несколько стражей порядка.

По последним данным, с начала протестов в Париже задержали 273 правонарушителя, из которых 188 - несовершеннолетние.

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции вспыхнули в сентябре и вылились в крупные общенациональные манифестации. Основные требования демонстрантов – требования коренной реформы системы образования и улучшение условий обучения. Главным катализатором выступлений учащейся молодежи является хроническое недофинансирование образовательной сферы. Протесты, которые порой принимают насильственные формы, направлены, в частности, против острой нехватки учителей и отсутствия оперативной замены заболевших преподавателей, переполненных классов и аудиторий, затрудняющих нормальный учебный процесс, ветхого состояния учебных корпусов и общежитий, износа инфраструктуры и низкого качества учебных материалов.

Протесты во Франции

9
Общенациональная забастовка работников государственного сектора в Париже
Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы сообщили об ударах по аэропорту в Эр-Рияде и авиабазе в Хамис-Мушайте

Politico пишет, что Мерц пытается провести ребрендинг ХДС

Главком НАТО не считает конфликт с Россией неизбежным

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КСИР сообщил об ударе по супертанкеру в Ормузском проливе

Папу римского госпитализируют во вторник, он пробудет в больнице около недели

 Папу римского госпитализируют во вторник, он пробудет в больнице около недели

ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для производства в РФ ракет, дронов и самолетов

 ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для производства в РФ ракет, дронов и самолетов

ЕС ввел санкции против более 1,5 тыс. юрлиц и физлиц за связи с ОПК России

Кремль ожидает, что суд назовет заказчиков в ходе процесса по "Северным потокам"

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

 В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3882 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12255 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов