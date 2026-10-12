Протесты учащихся в Парижском регионе нанесли ущерб в 8,5 млн евро

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Регион Иль-де-Франс в ходе протестного движения учащейся молодежи понес материальный урон в примерно 8,5 млн евро, сообщает в понедельник телеканал BFM-TV.

Только за этот понедельник региону нанесли ущерб на 400 тыс. евро.

В понедельник днем акции протеста прошли примерно в 80 лицеях региона. Всего, в понедельник протесты затронули 27 департаментов страны, привели к закрытию 130 учебных заведений. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" призвал продолжить протесты во вторник.

По информации министерства национального образования, в ходе беспорядков в понедельник утром восемь работников образования получили травмы. Кроме того, при столкновениях с бастующими травмы получили несколько стражей порядка.

По последним данным, с начала протестов в Париже задержали 273 правонарушителя, из которых 188 - несовершеннолетние.

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции вспыхнули в сентябре и вылились в крупные общенациональные манифестации. Основные требования демонстрантов – требования коренной реформы системы образования и улучшение условий обучения. Главным катализатором выступлений учащейся молодежи является хроническое недофинансирование образовательной сферы. Протесты, которые порой принимают насильственные формы, направлены, в частности, против острой нехватки учителей и отсутствия оперативной замены заболевших преподавателей, переполненных классов и аудиторий, затрудняющих нормальный учебный процесс, ветхого состояния учебных корпусов и общежитий, износа инфраструктуры и низкого качества учебных материалов.