Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Во Франции с начала протестов учащихся в сентябре травмы получили 937 полицейских и 248 протестующих, заявил в Сенате премьер-министр Себастьен Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

Кроме того, пострадали и 149 сотрудников сферы образования. Лекорню отметил, что это беспрецедентное для Министерства образования число.

По данным Минюста на 17:00 13 октября, за этот же период были задержаны 7950 человек, 85% из которых (6773) - несовершеннолетние. Арестованы 26 человек, но среди них 65% - взрослые. BFMTV отмечает, что за первый месяц акций "желтых жилетов" были задержаны 4000 человек.

По стране в четверти департаментах 14 октября из-за протестов были закрыты около 200 лицеев, сообщил министр образования Эдуар Жеффр.

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции вспыхнули в сентябре и вылились в крупные общенациональные манифестации. Главные требования демонстрантов - проведение коренной реформы системы образования и улучшение условий обучения. Главным катализатором выступлений учащейся молодежи является хроническое недофинансирование образовательной сферы. Протесты, которые порой принимают насильственные формы, направлены, в частности, против острой нехватки учителей и отсутствия оперативной замены заболевших преподавателей, переполненных классов и аудиторий, затрудняющих нормальный учебный процесс, ветхого состояния учебных корпусов и общежитий, износа инфраструктуры и низкого качества учебных материалов.