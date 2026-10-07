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Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября

Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября
Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Во Франции профсоюзы работников образования SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU призывают провести 8 октября забастовки и манифестации в поддержку протестующих учащихся, пишет Le Figaro со ссылкой на их совместнео заявление.

Профсоюз полицейских CFTC выступает за прекращение операций по разгону демонстраций. Это связано с тем, что, после того как в ходе беспорядков в городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало гранатой кисть руки. В результате МВД запретило своим сотрудникам применять оглушающие гранаты против учащихся. "Учитывая риск получить ранения без возможности дать отпор, должно быть право на отказ от работы", - считают в профсоюзе полицейских.

По последним данным Министерства национального образования, в среду в 459 учебных заведениях полностью или частично отменены занятия. Накануне сообщалось о полной или частичной отмене занятий в 891 учебном заведении.

Масштабные протесты школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и вылившиеся в крупные общенациональные манифестации, сопровождающиеся порой насильственными действиями, сосредоточены вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения.

Протесты во Франции

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Общенациональная забастовка работников государственного сектора в Париже
МВД CFTC SNES-FSU Франция
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