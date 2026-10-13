Трамп назвал действия хуситов "очень плохими"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал йеменских хуситов за участившиеся нападения на Саудовскую Аравию.

"Хуситы ведут себя очень плохо. Они ведут себя очень плохо. Ничего хорошего", - сказал Трамп журналистам.

Он также подтвердил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом недавние атаки хуситов.

За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. В результате субботнего удара погибли 13 человек и ранены более 300. В ходе атаки в воскресенье, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.