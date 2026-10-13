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Трамп заявил, что промежуточные выборы не повлияют на позицию по Ирану

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс не повлияют на его позицию по Ирану.

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"Нет, никак не повлияют", - ответил Трамп журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее в октябре Трамп сообщил, что США проводят содержательные переговоры с Ираном. Он также заверил, что не собирается бить по этой стране как минимум до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября. Кроме того Трамп выражал уверенность, что Республиканская партия победит на промежуточных выборах, и что он сам пользуется достаточной поддержкой избирателей.

Американский лидер в последние недели регулярно заверяет, что так или иначе скоро положит конец конфликту с Ираном. Он много раз повторял, что урегулирование может состояться после промежуточных выборов. Также президент США не исключал, что кризис может завершиться и до выборов. При этом президент часто говорил в своих выступлениях, что допускает проведение новых военных операций против Ирана, если эта страна не согласится заключить устраивающее его соглашение по спорным вопросам.

Между тем сентябрьский опрос Quinnipiac University показал, что демократы опережают республиканцев в преддверии промежуточных выборов в борьбе за большинство в Палате представителей США. Согласно ему, 51% респондентов заявили, что, если бы выборы состоялись сейчас, то они хотели бы, чтобы демократы получили большинство в палате представителей. При этом за республиканцев проголосовали бы 39%. Большинство опрошенных при этом не одобряют действия Трампа в экономике (62% ) и внешней политике (62%).

Хроника 28 февраля – 13 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп промежуточные выборы Иран
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