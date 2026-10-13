Поиск

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенные хуситами ракеты

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов генерала-майора Турки аль-Малики.

Тем временем Управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение для жителей Хамис-Мушайта, призвав их "проявлять бдительность в связи с возможной опасностью".

Ранее представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение в понедельник нанесло очередной ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

Сари также сообщил об ударе бесаилотниками по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Хроника 28 февраля – 13 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия ПВО хуситы ракеты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В НАТО осудили действия Ирана против стран-членов и партнеров альянса

 В НАТО осудили действия Ирана против стран-членов и партнеров альянса

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенные хуситами ракеты

Президент США не исключил, что встретится с Ким Чен Ыном в ноябре

 Президент США не исключил, что встретится с Ким Чен Ыном в ноябре

Трамп считает, что Путин более заинтересован в украинском урегулировании

Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия

 Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия

Хуситы сообщили об ударах по аэропорту в Эр-Рияде и авиабазе в Хамис-Мушайте

Politico пишет, что Мерц пытается провести ребрендинг ХДС

 Politico пишет, что Мерц пытается провести ребрендинг ХДС

Главком НАТО не считает конфликт с Россией неизбежным

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КСИР сообщил об ударе по супертанкеру в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12262 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3886 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов