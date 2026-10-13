Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенные хуситами ракеты

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов генерала-майора Турки аль-Малики.

Тем временем Управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение для жителей Хамис-Мушайта, призвав их "проявлять бдительность в связи с возможной опасностью".

Ранее представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что движение в понедельник нанесло очередной ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

Сари также сообщил об ударе бесаилотниками по авиабазе в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.