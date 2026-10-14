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Пожар вспыхнул на объекте Saudi Aramco в саудовском городе Дахран

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На объекте саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, расположенном в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии, начался пожар после того, как этот район накануне вечером атаковали хуситы, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на саудовское министерство энергетики.

В ведомстве заверили, что пожар носит локальный характер, горит административное здание. Пострадавших нет.

Источник телеканала отметил, что власти реагируют на инцидент и предпринимают все необходимые меры.

Накануне хуситы назвали своими законными целями аэропорт Эр-Рияда и объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии и призвали мирных граждан эвакуироваться оттуда.

Позднее представитель арабской коалиции по борьбе с хуситами Турки аль-Малики заявил, что силы ПВО сбили баллистическую ракету, запущенную из Йемена по городу Дахран на востоке Саудовской Аравии, где находится главный офис нефтегазовой компании Saudi Aramco. Аль-Малики уточнил, что обломки ракеты упали на жилой район в Дахране.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Йемен
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