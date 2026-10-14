Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и аэропорту в Саудовской Аравии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хуситы поразили объекты нефтяной компании Saudi Aramco на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по Международному аэропорту имени короля Халида, заявил в среду представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари.

"Наши силы провели успешную военную операцию, в ходе которой атаковали объект Saudi Aramco в городе Дахран в Восточной провинции Королевства, нефтеперерабатывающий завод компании в Эр-Рияде, а также Международный аэропорт имени короля Халида с помощью огромного количества баллистических, крылатых ракет и БПЛА", - написал он в сообщении в соцсети X.

Сари добавил, что в результате военной операции на объектах вспыхнул пожар. Он предупредил, что "Ансар Аллах" в ближайшее время продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры Саудовской Аравии. Представитель движения назвал их "законной целью хуситов" и призвал местных жителей эвакуироваться.

Ранее в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на саудовское министерство энергетики сообщало о возгорании на объекте Saudi Aramco, расположенном в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии. Отмечалось, что инцидент произошел после того, как этот район накануне вечером атаковали хуситы.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.