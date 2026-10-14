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Хуситы пытаются построить баллистические ракеты с использованием деталей из КНР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) предпринимает попытки создать баллистические ракеты средней дальности из компонентов, поступающих из Китая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на доклад организации Conflict Armament Research (CAR), оказавшийся в распоряжении газеты до его публикации.

"Согласно отчету CAR, хуситы завезли от китайского поставщика наборы деталей, нужных для строительства собственной версии одного из наиболее мощных вооружений Ирана - высокоточной ракеты "Хайбар-Шекан", - информирует издание.

Такие выводы авторы доклада делают на основании информации правительства Йемена, предоставленной в минувшем июле. В 2025 году власти перехватили две партии грузов для хуситов, где среди обычных товаров были спрятаны детали. В частности, упоминаются сделанные по заказу части ракеты, в том числе составляющие корпуса и двигателя на твердом топливе, хвостовое оперение, материал для теплозащитного покрытия, инструменты и приборы для испытаний.

Отмечается, что ракеты хуситов смогут преодолевать расстояние в 1,9 тыс. км; в зоне их поражения окажутся вся Саудовская Аравия и Израиль.

Против хуситов действует оружейное эмбарго ООН. Однако, отмечает WSJ, как утверждают специалисты ООН и оружейные эксперты, большинство товаров, которые перехватывали при попытке доставить их к хуситам, произведены китайскими компаниями. Часть из импортируемых хуситами компонентов является товарами двойного назначения, другие относятся лишь к ракетным вооружениям.

WSJ напоминает, что ракеты типа ракеты "Хайбар-Шекан" являются более эффективными, чем другие иранские ракеты, поскольку могут маневрировать под огнем ПВО. В некоторых версиях ракет предусмотрена возможность отделения на финальном участке траектории боеголовки, полет которой к цели затем корректирует дополнительный малый двигатель.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.

Накануне хуситы назвали своими законными целями аэропорт Эр-Рияда и объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии и призвали мирных граждан эвакуироваться оттуда.

хуситы Йемен Китай
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