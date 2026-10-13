В Москве прокомментировали возможное размещение в Польше военной базы США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Любые объекты военной инфраструктуры, создающие угрозы безопасности России, станут объектом военного планирования, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД России Александр Грушко.

"Насколько известно, публично Вашингтон на новую базу в Польше согласия еще не давал. Со своей стороны можем только отметить, что любые объекты военной инфраструктуры, которые создают угрозы для безопасности России, будут и объектом нашего военного планирования", - сказал он, отвечая на вопрос о том, воспринимает ли Россия предложение Польши в адрес США о создании на своей территории военной базы как серьезную угрозу вблизи российских границ.

Замминистра также заметил, что Польша "активно лоббирует себя в качестве ключевого партнёра США в Европе и опасается, что проводимая Вашингтоном ревизия параметров своего военного присутствия на европейском континенте приведёт к сокращению там количества американских военнослужащих".

Ранее в этом году Польша выступила с официальным предложением о создании в стране постоянной американской военной базы. В начале октября заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что размещение военной базы США в стране для Варшавы является ключевым вопросом, продолжаются совместные обсуждения с американской стороной. По его словам, уже предварительно выбраны места для нее на юго-западе и западе Польши.