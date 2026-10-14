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Президенты Азербайджана и Израиля провели встречу в Баку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Израиля Ильхам Алиев и Ицхак Герцог на встрече в Баку обсудили региональные процессы.

"На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Израилем, а также по вопросам международной и региональной повестки", - сообщила пресс-служба Алиева.

Президент Израиля высоко оценил проведенную в период председательства Азербайджана работу в рамках Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), направленную на расширение практического сотрудничества и укрепление мер построения доверия.

Алиев со своей стороны подчеркнул, что Азербайджан, как страна-председатель, продолжает усилия по укреплению взаимного доверия и развитию практического сотрудничества между государствами-членами СВМДА.

Саммит СВМДА пройдет 15 октября в Баку.

Азербайджан Баку Ильхам Алиев Ицхак Герцог Израиль
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